Из-за отсутствия отопления в Смеле закрыли больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за отсутствия отопления власть Смелы (Черкасская область) была вынуждена закрыть городскую больницу, а пациентов перевезли в другие учреждения медицинские учреждения. Об этом корреспонденту УНН сообщил мэр Смелы Алексей Цибко.
"Сейчас ситуация в городе критическая - мы были вынуждены закрыть городскую больницу и эвакуировать 35 лежачих больных, которых развезли по другим медучреждениям области. Для этого со всего региона приезжали кареты скорой помощи. Кроме того, мы были вынуждены слить систему (воду из системы отопления - ред.), чтобы не было повторения ситуации с Алчевском ", - заявил Цыбко.
Мэр Смелы добавил, что сегодня он будет присутствовать на заседании Кабинета Министров, где будет, в частности, рассматриваться и этот вопрос.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту непредставления отопления в городе Смела Черкасской области.
Как сообщал УНН, жители Смелы перекрывали движение транспортных средств с требованием начала подачи тепла в квартиры.
Напомним, в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.
Добавим, что по состоянию на 13 ноября, в Украине подключено к отоплению 95,4% жилых домов, а объектов социальной сферы - 99,1%, поэтому, без тепла до сих пор 4,6% жилых домов и 0,9% об ' объектов соцсферы.