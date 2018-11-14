У школи Шепетівки планують дати тепло до понеділка

Так, за його словами, вчора на рівні області відбулася регіональна нарада, під час якої був досягнутий компроміс, і вирішено запустити опалення в місті.

"Усі багатоповерхівки, які підключені до централізованої системи опалення, станом на цю годину вже підключені. Щойно мені доповіли, що остання котельня із двох непідключених вже підключена і входить у робочий режим. Тобто за годину-дві температура в батареях будинків буде така, яка відповідає налаштуванню апаратури", – зазначив Полодюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Херсоні закрили 13 шкіл через відсутність опалення

Водночас підключення шкіл до опалення наразі - у робочому режимі.

"Були відключені (від опалення – ред.) чотири школи. Дві школи вчора приєднали. Зараз в одній школі працює бригада. Туди підключається автономне опалення. Залишилася ще одна школа. Думаю, протягом завтрашнього дня це питання буде вирішено", – зазначив міський голова.

Він додав, що з понеділка у цих чотирьох школах відновиться освітній процес. Що стосується дитсадків, то, за словами Полодюка, там температурний режим нормальний, адже їх перевели на модульні газові котельні.

Крім того, тиск у системі газопостачання понижувати не будуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі люди через відсутність газу влаштували пікет і палили шини

Нагадаємо, через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед НАК "Нафтогаз України" оператор газотранспортної системи був зобов'язаний з 13 листопада припинити газопостачання Шепетівки. За словами міського голови, це автоматично може призвести до локальної надзвичайної ситуації по місту.

У зв'язку з цим у чотирьох школах Шепетівки тимчасово зупинили освітній процес.