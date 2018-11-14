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У школи Шепетівки планують дати тепло до понеділка

У школи Шепетівки планують дати тепло до понеділка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Багатоповерхівки міста Шепетівка, що у Хмельницькій області, станом на зараз підключені до теплопостачання, тим часом вирішується питання з опаленням чотирьох шкіл, де вже в понеділок планують відновити навчання. Про це у коментарі УНН повідомив міський голова Шепетівки Михайло Полодюк.

Так, за його словами, вчора на рівні області відбулася регіональна нарада, під час якої був досягнутий компроміс, і вирішено запустити опалення в місті.

"Усі багатоповерхівки, які підключені до централізованої системи опалення, станом на цю годину вже підключені. Щойно мені доповіли, що остання котельня із двох непідключених вже підключена і входить у робочий режим. Тобто за годину-дві температура в батареях будинків буде така, яка відповідає налаштуванню апаратури", – зазначив Полодюк.

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Водночас підключення шкіл до опалення наразі - у робочому режимі.

"Були відключені (від опалення – ред.) чотири школи. Дві школи вчора приєднали. Зараз в одній школі працює бригада. Туди підключається автономне опалення. Залишилася ще одна школа. Думаю, протягом завтрашнього дня це питання буде вирішено", – зазначив міський голова.

Він додав, що з понеділка у цих чотирьох школах відновиться освітній процес. Що стосується дитсадків, то, за словами Полодюка, там температурний режим нормальний, адже їх перевели на модульні газові котельні.

Крім того, тиск у системі газопостачання понижувати не будуть.

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Нагадаємо, через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед НАК "Нафтогаз України" оператор газотранспортної системи був зобов'язаний з 13 листопада припинити газопостачання Шепетівки. За словами міського голови, це автоматично може призвести до локальної надзвичайної ситуації по місту.

У зв'язку з цим у чотирьох школах Шепетівки тимчасово зупинили освітній процес.

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