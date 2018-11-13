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У Херсоні закрили 13 шкіл через відсутність опалення

У Херсоні закрили 13 шкіл через відсутність опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Учнів 13 херсонських шкіл відправили на вимушені канікули через відсутність теплопостачання. Про це йдеться на сайті Херсонської міськради, передає УНН.

“З 14 по 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес. Учні 13 шкіл, постачальником теплоносіїв яких є АТ „Херсонська ТЕЦ“, йдуть на вимушені канікули”, — сказано у повідомленні.

Так, виконання навчальних програм у школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, фізико-технічному ліцеї, центрі освіти молоді, спецшколі № 1 відбудеться шляхом “ущільненню матеріалу”.

Заклади дошкільної освіти (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) працюватимуть у звичайному режимі. Але там встановлять обігрівачі у ігрових та спальних кімнатах.

Як зазначається, станом на 13 листопада Херсонська ТЕЦ так і не надала тепло до закладів освіти міста.

Раніше УНН повідомляв, що у Херсоні без опалення залишається 31 навчальний заклад.

Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області через відсутність тепла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання 11 шкіл. Тим часом у місті Шепетівка Хмельницької області вирішили тимчасово зупинити навчання у чотирьох школах.

Раніше у школах правобережної частини міста Кам’янське Дніпропетровської області запровадили додаткові канікули через відсутність опалення. Роботу теплоелектроцентралі, яка обслуговує ці навчальні заклади, не запустили.

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