В Херсоне закрыли 13 школ из-за отсутствия отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Учеников 13 херсонских школ отправили на вынужденные каникулы из-за отсутствия теплоснабжения. Об этом говорится на сайте Херсонского горсовета, передает УНН.
"С 14 по 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс. Ученики 13 школ, поставщиком теплоносителей которых является АО "Херсонская ТЭЦ", идут на вынужденные каникулы", - говорится в сообщении.
Так, выполнение учебных программ в школах №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, физико-техническом лицее, центре образования молодежи, спецшколе №1 состоится путем "уплотнения материала".
Учреждения дошкольного образования (№7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) будут работать в обычном режиме. Но там установят обогреватели в игровых и спальных комнатах.
Как отмечается, по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ так и не предоставила тепло в учебные заведения города.
Ранее УНН сообщал, что в Херсоне без отопления остается 31 учебное заведение.
Напомним, в городе Смела Черкасской области из-за отсутствия тепла приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение 11 школ. Тем временем в городе Шепетовка Хмельницкой области решили временно приостановить обучение в четырех школах.
Ранее в школах правобережной части города Каменское Днепропетровской области ввели дополнительные каникулы из-за отсутствия отопления. Работу теплоэлектроцентрали, которая обслуживает эти учебные заведения, не запустили.