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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107059 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114043 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151866 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145883 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137176 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128532 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172305 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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В Херсоне закрыли 13 школ из-за отсутствия отопления

В Херсоне закрыли 13 школ из-за отсутствия отопления

Киев  •  УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Учеников 13 херсонских школ отправили на вынужденные каникулы из-за отсутствия теплоснабжения. Об этом говорится на сайте Херсонского горсовета, передает УНН.

"С 14 по 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен ​​образовательный процесс. Ученики 13 школ, поставщиком теплоносителей которых является АО "Херсонская ТЭЦ", идут на вынужденные каникулы", - говорится в сообщении.

Так, выполнение учебных программ в школах №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, физико-техническом лицее, центре образования молодежи, спецшколе №1 состоится путем "уплотнения материала".

Учреждения дошкольного образования (№7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) будут работать в обычном режиме. Но там установят обогреватели в игровых и спальных комнатах.

Как отмечается, по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ так и не предоставила тепло в учебные заведения города.

Ранее УНН сообщал, что в Херсоне без отопления остается 31 учебное заведение.

Напомним, в городе Смела Черкасской области из-за отсутствия тепла приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение 11 школ. Тем временем в городе Шепетовка Хмельницкой области решили временно приостановить обучение в четырех школах.

Ранее в школах правобережной части города Каменское Днепропетровской области ввели дополнительные каникулы из-за отсутствия отопления. Работу теплоэлектроцентрали, которая обслуживает эти учебные заведения, не запустили.

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