В школы Шепетовки планируют дать тепло до понедельника
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Многоэтажки города Шепетовка, что в Хмельницкой области, по состоянию на данный момент подключены к теплоснабжению, тем временем решается вопрос с отоплением четырех школ, где уже в понедельник планируют возобновить образовательный процесс. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр Шепетовки Михаил Полодюк.
Так, по его словам, вчера на уровне области состоялось региональное совещание, во время которойго был достигнут компромисс, и решено запустить отопление в городе.
"Все многоэтажки, которые подключены к централизованной системе отопления, по состоянию на сейчас уже подключены. Только мне доложили, что последняя котельная из двух неподключенных уже подключена и входит в рабочий режим. То есть за час-два температура в батареях домов будет такая, которая отвечает настройке аппаратуры", – отметил Полодюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсоне закрыли 13 школ из-за отсутствия отопления
В то же время подключение школ к отоплению пока в рабочем режиме.
"Были отключены (от отопления – ред.) четыре школы. Две школы вчера присоединили. Сейчас в одной школе работает бригада. Туда подключается автономное отопление. Осталась еще одна школа. Думаю, в течение завтрашнего дня этот вопрос будет решен", – отметил городской глава.
Он добавил, что с понедельника в этих четырех школах возобновится образовательный процесс. Что касается детских садов, то, по словам Полодюка, там температурный режим нормальный, ведь их перевели на модульные газовые котельные.
Кроме того, давление в системе газоснабжения снижать не будут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кривом Роге люди из-за отсутствия газа устроили пикет и жгли шины
Напомним, из-за долгов компании "Шепетовка Энергоинвест" перед НАК "Нафтогаз Украины" оператор газотранспортной системы был обязан с 13 ноября прекратить газоснабжение Шепетовки. По словам городского головы, это автоматически может привести к локальной чрезвычайной ситуации по городу.
В связи с этим в четырех школах Шепетовки временно остановили образовательный процесс.