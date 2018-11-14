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В школы Шепетовки планируют дать тепло до понедельника

В школы Шепетовки планируют дать тепло до понедельника

Киев  •  УНН

 • 14376 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Многоэтажки города Шепетовка, что в Хмельницкой области, по состоянию на данный момент подключены к теплоснабжению, тем временем решается вопрос с отоплением четырех школ, где уже в понедельник планируют возобновить образовательный процесс. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр Шепетовки Михаил Полодюк.

Так, по его словам, вчера на уровне области состоялось региональное совещание, во время которойго был достигнут компромисс, и решено запустить отопление в городе.

"Все многоэтажки, которые подключены к централизованной системе отопления, по состоянию на сейчас уже подключены. Только мне доложили, что последняя котельная из двух неподключенных уже подключена и входит в рабочий режим. То есть за час-два температура в батареях домов будет такая, которая отвечает настройке аппаратуры", – отметил Полодюк.

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В то же время подключение школ к отоплению пока в рабочем режиме.

"Были отключены (от отопления – ред.) четыре школы. Две школы вчера присоединили. Сейчас в одной школе работает бригада. Туда подключается автономное отопление. Осталась еще одна школа. Думаю, в течение завтрашнего дня этот вопрос будет решен", – отметил городской глава.

Он добавил, что с понедельника в этих четырех школах возобновится образовательный процесс. Что касается детских садов, то, по словам Полодюка, там температурный режим нормальный, ведь их перевели на модульные газовые котельные.

Кроме того, давление в системе газоснабжения снижать не будут.

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Напомним, из-за долгов компании "Шепетовка Энергоинвест" перед НАК "Нафтогаз Украины" оператор газотранспортной системы был обязан с 13 ноября прекратить газоснабжение Шепетовки. По словам городского головы, это автоматически может привести к локальной чрезвычайной ситуации по городу.

В связи с этим в четырех школах Шепетовки временно остановили образовательный процесс.

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