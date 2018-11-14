Частина будинків Кривого Рогу досі залишається без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Третина житлового фонду Кривого Рогу отримує тепло. Наразі всі котельні "Криворізької теплоцентралі" запущені в роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу виконкому Криворізької міської ради.
Так, вчора розпочала роботу остання з шести котелень держпідприємства "Теплоцентраль".
"На сьогодні третина житлового фонду міста, що обслуговує "Теплоцентраль", з теплом. У Покровському районі підключені 64% установ соціальної сфери і 23% житлових будинків, в Долгінцевському – 55% установ соціальної сфери і 24% будинків, в Саксаганському районі підключені 81% установ соціальної сфери і 18% житлових будинків, в Інгулецькому підключено 32% установ соціальної сфери", – йдеться в повідомленні.
Крім того, дитсадки та школи, у яких через зниження температури, оголосили вимушені канікули, будуть відновлювати навчальний процес поетапно, в міру нормалізації температурних режимів в приміщеннях.
Як пояснив заступник мера Олександр Катриченко, наразі температура тепла, яке зараз подається, становить близько 40 градусів. Це викликано тим, що "персонал підприємства проводить технологічні роботи, налагоджувальні процеси пов'язані з поступовим підняттям температури в котельнях".
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"Протягом 2-3 діб жителі мають відчути тепло у свої будинки", – зазначили у міськраді.
Як уточнили у коментарі УНН у прес-службі "Криворізької теплоцентралі", заклади соціальної сфери "отримують теплоносій у повному обсязі". А житловий фонд забезпечений опаленням на майже 50%.
"Теплоцентраль продовжує надавати теплоносій до житлових будинків", – зазначили на підприємстві.
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Як повідомляв УНН, 10 листопада у Кривому Розі Дніпропетровської області понад 2000 житлових будинків та понад 100 об’єктів соціальної сфери залишилися без теплопостачання у зв’язку з відмовою НАК "Нафтогаз" постачати газ підприємству "Криворізька теплоцентраль" через борг понад 400 млн грн.
Через зрив опалювального сезону люди вийшли на протест біля офісу "Криворіжгазу". Вони підпалили шини, вимагаючи розпочати постачання газу в котельні.
Крім того, за фактом відсутності тепла у місті відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, зрив опалювального сезону стався у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, місто Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м.Кам'янське (Дніпропетровська область).