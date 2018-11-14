Часть домов Кривого Рога до сих пор остается без тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Треть жилого фонда Кривого Рога получает тепло. Сейчас все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу исполкома Криворожского городского совета.
Так, вчера начала работу последняя из шести котельных госпредприятия "Теплоцентраль".
"На сегодняшний день треть жилого фонда города, которую обслуживает "Теплоцентраль", с теплом. В Покровском районе подключены 64% учреждений социальной сферы и 23% жилых домов, в Долгинцевском – 55% учреждений социальной сферы и 24% домов, в Саксаганском районе подключены 81% учреждений социальной сферы и 18% жилых домов, в Ингулецком подключены 32% учреждений социальной сферы", – говорится в сообщении.
Кроме того, детсады и школы, в которых из-за снижения температуры, объявили вынужденные каникулы, будут восстанавливать учебный процесс поэтапно, по мере нормализации температурных режимов в помещениях.
Как пояснил заместитель мэра Александр Катриченко, пока температура тепла, которое сейчас подается, составляет около 40 градусов. Это вызвано тем, что "персонал предприятия проводит технологические работы, наладочные процессы связаны с постепенным поднятием температуры в котельных".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за отсутствия отопления в Смеле закрыли больницу
"В течение 2-3 суток жители должны почувствовать тепло в свои дома", – отметили в горсовете.
Как уточнили в комментарии УНН в пресс-службе "Криворожской теплоцентрали", учреждения социальной сферы "получают теплоноситель в полном объеме". А жилой фонд обеспечен отоплением на почти 50%.
"Теплоцентраль продолжает оказывать теплоноситель в жилые дома", - отметили на предприятии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В школы Шепетовки планируют дать тепло до понедельника
Как сообщал УНН, 10 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области более 2000 жилых домов и более 100 объектов социальной сферы остались без теплоснабжения в связи с отказом НАК "Нафтогаз" поставлять газ предприятию "Криворожская теплоцентраль" через долг более 400 млн грн.
Из-за срыва отопительного сезона люди вышли на протест возле офиса "Криворожгаза". Они подожгли шины, требуя начать поставки газа в котельни.
Кроме того, по факту отсутствия тепла в городе открыто уголовное производство.
Напомним, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались м. Херсон, город Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).