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Часть домов Кривого Рога до сих пор остается без тепла

Часть домов Кривого Рога до сих пор остается без тепла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Треть жилого фонда Кривого Рога получает тепло. Сейчас все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу исполкома Криворожского городского совета.

Так, вчера начала работу последняя из шести котельных госпредприятия "Теплоцентраль".

"На сегодняшний день треть жилого фонда города, которую обслуживает "Теплоцентраль", с теплом. В Покровском районе подключены 64% учреждений социальной сферы и 23% жилых домов, в Долгинцевском – 55% учреждений социальной сферы и 24% домов, в Саксаганском районе подключены 81% учреждений социальной сферы и 18% жилых домов, в Ингулецком подключены 32% учреждений социальной сферы", – говорится в сообщении.

Кроме того, детсады и школы, в которых из-за снижения температуры, объявили вынужденные каникулы, будут восстанавливать учебный процесс поэтапно, по мере нормализации температурных режимов в помещениях.

Как пояснил заместитель мэра Александр Катриченко, пока температура тепла, которое сейчас подается, составляет около 40 градусов. Это вызвано тем, что "персонал предприятия проводит технологические работы, наладочные процессы связаны с постепенным поднятием температуры в котельных".

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"В течение 2-3 суток жители должны почувствовать тепло в свои дома", – отметили в горсовете.

Как уточнили в комментарии УНН в пресс-службе "Криворожской теплоцентрали", учреждения социальной сферы "получают теплоноситель в полном объеме". А жилой фонд обеспечен отоплением на почти 50%.

"Теплоцентраль продолжает оказывать теплоноситель в жилые дома", - отметили на предприятии.

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Как сообщал УНН, 10 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области более 2000 жилых домов и более 100 объектов социальной сферы остались без теплоснабжения в связи с отказом НАК "Нафтогаз" поставлять газ предприятию "Криворожская теплоцентраль" через долг более 400 млн грн.

Из-за срыва отопительного сезона люди вышли на протест возле офиса "Криворожгаза". Они подожгли шины, требуя начать поставки газа в котельни.

Кроме того, по факту отсутствия тепла в городе открыто уголовное производство.

Напомним, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались м. Херсон, город Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).

Украинские Национальные Новости

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