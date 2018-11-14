Опалювальна криза в Україні: що відбувається у замерзлих містах

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У 5 містах України є проблеми з опалювальним сезоном. Так, він зірвався у таких містах, як Херсон, Шепетівка (Хмельницька область), Сміла (Черкаська область), Кам’янське (Дніпропетровська область), Кривий Ріг (Дніпропетровська область). УНН повідомляє про ситуацію, яка склалася у цих містах станом на сьогодні.

Як пояснили у НАК "Нафтогаз України", ці проблеми обумовлені відсутністю відповідного рівня розрахунків чи неподанням графіку погашення боргу за газ з боку теплопостачальних компаній.

Сміла

Через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла, що у Черкаській області, призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того сьогодні, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП "Смілакомунтеплоенерго" не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо існуючих заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед "Нафтогазом України" становить 100 мільйонів гривень.

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За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.



Станом на зараз ситуація у місті критична.

Шепетівка

Складна ситуація склалася і в місті Шепетівка Хмельницької області. Через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед "Нафтогазом" оператор газотранспортної системи був зобов'язаний з 13 листопада понизити до нуля тиск у газорозподільній мережі міста. Таким чином місто опинилося під загрозою відключення газу. У зв’язку з цим жителів Шепетівки скликали на загальноміське віче.

Через цю загрозу міська влада також вирішила призупинити освітній процес у чотирьох школах.

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Однак 13 листопада на рівні області відбулася регіональна нарада. Під час неї сторони досягли компромісу, і було прийнято рішення запустити опалення в місті. Так, станом на сьогодні, 14 листопада, багатоповерхівки підключили до теплопостачання.



Як повідомив УНН мер Шепетівки Михайло Полодюк, продовжується робота з підключення до опалення шкіл. Очікується, що з понеділка, 19 листопада, чотири закриті школи відновлять навчальний процес.

Крім того, тиск у системі газопостачання вирішили не понижувати.

Кривий Ріг

Понад 2000 житлових будинків та понад 100 об’єктів соціальної сфери Кривого Рогу, що у Дніпропетровській області, 10 листопада залишилися без теплопостачання. Борг "Криворізької теплоцентралі" перед "Нафтогазом" складає понад 1 млрд грн.

Через відсутність газу люди вийшли на протест. Вони палили шини, вимагаючи розпочати постачання газу в котельні теплоцентралі.

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Втім, все ж було прийнято рішення запустити котельні "Криворізької теплоцентралі". І станом на сьогодні працюють всі шість котелень. Протягом 2-3 діб жителі мають відчути тепло у своїх будинках.

Наразі опалення отримала лише частина житлового фонду міста. Наразі триває надання теплоносіїв будинкам.



Як повідомили УНН у прес-службі "Криворізької теплоцентралі", заклади соціальної сфери "отримують теплоносій у повному обсязі". Дитсадки та школи, у яких оголосили вимушені канікули, будуть відновлювати освітній процес поетапно, в міру нормалізації температурних режимів в приміщеннях.

За фактом відсутності тепла у місті відкрили кримінальне провадження.

Херсон

Через борги перед "Нафтогазом" не запустило потужності і підприємство "Херсонська теплоелектроцентраль", яка обслуговує майже половину мешканців Херсона. Тож вимушені канікули запровадили у 13 школах міста. Заклади дошкільної освіти залишили працювати у звичайному режимі. Опалювати спальні та ігрові кімнати вирішили за допомогою обігрівачів.

Однак попри відсутність номінацій на подачу тепла котельню "Херсонської теплоцентралі" таки запустили. Вона запрацювала не на мазуті, а на газу. Очікується, що тепло у домівки херсонців прийде вже за декілька днів.

Кам’янське

Минулого тижня "Дніпровська теплоелектроцентраль", що у місті Кам’янське Дніпропетровської області, ще не була запущена в роботу. У зв’язку з цим у школах правобережної частини міста, які забезпечуються теплом від цієї теплоелектроцентралі, ввели додаткові канікули з 12 по 18 листопада. Очікувалося, що саме в кінці цього тижня ТЕЦ мали запустити.

Як повідомили УНН у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міськради з посиланням на інформацію Кам'янського комунального підприємства теплових мереж, місто отримало ліміти на газ. І сьогодні розпочався запуск теплоцентралі.

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"Уже з вечора (сьогоднішнього вечора, – ред.) почне подаватися теплоносій. Тепло в будинках з’явиться завтра. Протягом п’яти днів частина міста, яку обслуговує ця ТЕЦ, буде підключена до опалення", – зазначили у департаменті.

Тим часом, під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів України заборонив відключати теплопостачальні компанії від енергопостачання під час опалювального сезону.