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У Кам'янському почали відновлювати теплопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Місто Кам'янське Дніпропетровської області, де не була запущена в роботу "Дніпровська теплоелектроцентраль", отримало ліміти на газ. Уже сьогодні розпочався запуск Дніпровської ТЕЦ. Про це УНН повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міськради з посиланням на інформацію Кам'янського комунального підприємства теплових мереж.

"Уже з вечора (сьогоднішнього вечора – ред.) почне подаватися теплоносій. Тепло в будинках з’явиться завтра. Протягом п’яти днів частина міста, яку обслуговує ця ТЕЦ, буде підключена до опалення", – зазначили у департаменті.

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Про надання номінацій на газ двом енергетичним підприємствам - Дніпровській ТЕЦ і "Павлоградтеплоенерго" - повідомили й у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

"Сьогодні "Павлоградтеплоенерго" має номінації та може в законний спосіб надати послуги з опалення та гарячого водовідведення мешканцям. Також номінації отримала Дніпровська ТЕЦ, розташована на території громади міста Кам’янського", - зазначили у "Нафтогазі".

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Як повідомляв УНН, у Кам'янському минулого тижня ще досі не була запущена в роботу Дніпровська ТЕЦ, яка забезпечує теплом правобережну частину міста. Через відсутність опалення у школах цієї частини Кам'янського ввели додаткові канікули тривалістю з 12 по 18 листопада. Очікувалося, що як раз у цей період роботу ТЕЦ мали запустити.

Нагадаємо, зрив опалювального сезону стався у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, м. Шепетівка (Хмельницька область), м. Сміла (Черкаська область), м. Кам'янське (Дніпропетровська область).

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