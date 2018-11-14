У Кам'янському почали відновлювати теплопостачання

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Місто Кам'янське Дніпропетровської області, де не була запущена в роботу "Дніпровська теплоелектроцентраль", отримало ліміти на газ. Уже сьогодні розпочався запуск Дніпровської ТЕЦ. Про це УНН повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міськради з посиланням на інформацію Кам'янського комунального підприємства теплових мереж.