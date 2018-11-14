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В Каменском начали восстанавливать теплоснабжение

В Каменском начали восстанавливать теплоснабжение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Город Каменское Днепропетровской области, где была запущена в работу "Днепровская теплоэлектроцентраль", получил лимиты на газ. Уже сегодня начался запуск Днепровской ТЭЦ. Об этом УНН сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского горсовета со ссылкой на информацию Каменского коммунального предприятия тепловых сетей.

"Уже с вечера (сегодняшнего вечера - ред.) начнет подаваться теплоноситель. Тепло в домах появится завтра. В течение пяти дней часть города, которую обслуживает эта ТЭЦ, будет подключена к отоплению", - отметили в департаменте.

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О предоставлении номинаций на газ двум энергетическим предприятиям - Днепровской ТЭЦ и "Павлоградтеплоэнерго", - сообщили и в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодня "Павлоградтеплоэнерго" имеет номинации и может законно предоставить услуги по отоплению и горячему водоотведению жителям. Также номинации получила Днепровская ТЭЦ, расположенная на территории общины города Каменского", - отметили в "Нафтогазе".

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Как сообщал УНН, в Каменском на прошлой неделе до сих пор не была запущена в работу Днепровская ТЭЦ, которая обеспечивает теплом правобережную часть города. Из-за отсутствия отопления в школах этой части Каменского ввели дополнительные каникулы продолжительностью с 12 по 18 ноября. Ожидалось, что как раз в этот период работу ТЭЦ должны были запустить.

Напомним, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).

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