У Кабміні запропонували містам взяти у власність ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України направить лист всім міським радам з пропозицією вийти з ініціативою до уряу про отримання у власність теплоелектроцентралей, які працюють на їхній території. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я пропоную міським радам вийти з ініціативою на Кабінет міністрів відповідно до рішення місцевих рад щодо отримання у власність тих теплоелектроцентралей, які обслуговують ваші міста. Ми розглянемо це питання на уряді. Я думаю, що воно знайде підтримку, і ви будете власниками цього майна”, — запропонував Прем’єр.
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Гройсман доручив на засіданні направити такий лист до всіх міських рад.
Зазначимо, зрив опалювального сезону стався у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися міста Херсон, Шепетівка (Хмельницька область), Сміла (Черкаська область), Кам'янське (Дніпропетровська область).
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальні провадження за фактом неподання опалення у місті Сміла Черкаської області, а також - у Кривому Розі.