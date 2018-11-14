У Кабміні запропонували містам взяти у власність ТЕЦ

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України направить лист всім міським радам з пропозицією вийти з ініціативою до уряу про отримання у власність теплоелектроцентралей, які працюють на їхній території. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.