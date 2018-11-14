В Кабмине предложили городам взять в собственность ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины направит письмо всем городским советам с предложением выйти с инициативой к уряу о получении в собственность теплоэлектроцентралей, работающих на их территории. Об этом сказал на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“Я предлагаю городским советам выйти с инициативой на Кабинет министров в соответствии с решением местных советов о получении в собственность тех теплоэлектроцентралей, которые обслуживают ваши города. Мы рассмотрим этот вопрос на правительстве. Я думаю, что оно найдет поддержку, и вы будете собственниками этого имущества”, — предложил премьер.
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Гройсман поручил на заседании направить такое письмо во все городские советы.
Отметим, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались города Херсон, Шепетовка (Хмельницкая область), Смела (Черкасская область), Каменское (Днепропетровская область).
Напомним, полиция открыла уголовные производства по факту неподачи отопления в городе Смела Черкасской области, а также — в Кривом Роге.