В Кабмине предложили городам взять в собственность ТЭЦ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106090 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112438 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149716 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144387 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128213 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171078 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118087 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Кабмине предложили городам взять в собственность ТЭЦ

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины направит письмо всем городским советам с предложением выйти с инициативой к уряу о получении в собственность теплоэлектроцентралей, работающих на их территории. Об этом сказал на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

“Я предлагаю городским советам выйти с инициативой на Кабинет министров в соответствии с решением местных советов о получении в собственность тех теплоэлектроцентралей, которые обслуживают ваши города. Мы рассмотрим этот вопрос на правительстве. Я думаю, что оно найдет поддержку, и вы будете собственниками этого имущества”, — предложил премьер.

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Гройсман поручил на заседании направить такое письмо во все городские советы.

Отметим, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались города Херсон, Шепетовка (Хмельницкая область), Смела (Черкасская область), Каменское (Днепропетровская область).

Напомним, полиция открыла уголовные производства по факту неподачи отопления в городе Смела Черкасской области, а также — в Кривом Роге.

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