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У Херсоні відновили теплопостачання

У Херсоні відновили теплопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Роботу котельні "Херсонської теплоелектроцентралі" запустили, тепло у будинки херсонців має надійти за кілька днів. Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Адамчик, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської облдержадміністрації.

"Котельну АТ "Херсонської ТЕЦ" було запущено в роботу бригадою працівників АТ "Херсонгазу" згідно з протоколом рішення засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, незважаючи на відсутність номінацій на подачу тепла. Наразі ТЕЦ працює не на мазуті, а саме на газу у штатному режимі", – повідомив Адамчик.

Зазначено, що з початку запуску "Херсонської ТЕЦ" тепло у домівки херсонців прийде вже за декілька днів.

Нагадаємо, коли опалювальний сезон вже мав бути розпочатий, АТ "Херсонська ТЕЦ", яке обслуговує майже половину мешканців Херсона, не запустило власні потужності для подачі тепла через заборгованість підприємства перед НАК "Нафтогаз України".

Через відсутність теплопостачання учнів 13 херсонських шкіл відправили на вимушені канікули.

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