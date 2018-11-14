В Херсоне возобновили подачу тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Работу котельной "Херсонской теплоэлектроцентрали" запустили, тепло в дома херсонцев должно поступить через несколько дней. Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Александр Адамчик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.
"Котельная АО "Херсонской ТЭЦ" была запущена в работу бригадой работников АО "Херсонгаза" согласно протоколу решения заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, несмотря на отсутствие номинаций на подачу тепла. Сейчас ТЭЦ работает не на мазуте, а именно на газу в штатном режиме", – сообщил Адамчик.
Отмечено, что с начала запуска "Херсонской ТЭЦ" тепло в дома херсонцев придет уже через несколько дней.
Напомним, когда отопительный сезон уже должен был быть начат, АО "Херсонская ТЭЦ", которое обслуживает почти половину жителей Херсона, не запустило собственные мощности для подачи тепла из-за задолженности предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины".
Из-за отсутствия теплоснабжения учеников 13 херсонских школ отправили на вынужденные каникулы.