Працівникам міськради замерзлої Сміли виплатили премій на 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, де відсутнє опалення, було витрачено 10 млн гривень. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Три місяці шукали місцеві депутати (Сміли — ред.) кошти, щоб дати гарантії та запустити опалення — 15 млн гривень. У той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, за інформацією Черкаської ОДА, було виплачено 10 млн гривень. На бюджетну, соціальну, культурну сферу такі ж премії було виділено 5 млн гривень”, — розповів Зубко.
За його інформацією, у Шепетівці наразі чотири школи залишаються без опалення, оскільки “вчасно не було змонтовано автономне опалення, яке починалось влітку”.
Він додав, що народні депутати зареєстрували постанову щодо перевиборів мера у місті Сміла.
При цьому прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що підтримує перевибори мера Сміли.
Я підтримую перевибори, але тільки мешканці Сміли мають визначити, хто буде ними керувати", — сказав Гройсман.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження стосовно службових осіб за фактом неподання опалення у місті Сміла.
Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.
Місцеві жителі перекривали рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань.