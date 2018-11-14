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Працівникам міськради замерзлої Сміли виплатили премій на 10 млн грн

Працівникам міськради замерзлої Сміли виплатили премій на 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. На виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, де відсутнє опалення,  було витрачено 10 млн гривень. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

“Три місяці шукали місцеві депутати (Сміли — ред.) кошти, щоб дати гарантії та запустити опалення — 15 млн гривень. У той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, за інформацією Черкаської ОДА, було виплачено 10 млн гривень. На бюджетну, соціальну, культурну сферу такі ж премії було виділено 5 млн гривень”, — розповів Зубко.

За його інформацією, у Шепетівці наразі чотири школи залишаються без опалення, оскільки “вчасно не було змонтовано автономне опалення, яке починалось влітку”.

Він додав, що народні депутати зареєстрували постанову щодо перевиборів мера у місті Сміла.

При цьому прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що підтримує перевибори мера Сміли.

Я підтримую перевибори, але тільки мешканці Сміли мають визначити, хто буде ними керувати", — сказав Гройсман.

Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження стосовно службових осіб за фактом неподання опалення у місті Сміла.

Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.

Місцеві жителі перекривали рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань.

Українські Національні Новини

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