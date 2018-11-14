Працівникам міськради замерзлої Сміли виплатили премій на 10 млн грн

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, де відсутнє опалення, було витрачено 10 млн гривень. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.