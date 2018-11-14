Работникам горсовета замерзшей Смелы выплатили премий на 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На выплаты за интенсивность труда, за напряженность работникам городского совета Смелы, где отсутствует отопление, было выделено 10 млн гривен. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
“Три месяца искали местные депутаты (Смелы — ред.) средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление — 15 млн гривен. В то же время на стимулирующие выплаты за интенсивность труда, за напряженность, рабочим городского совета Смелы, по информации Черкасской ОГА, было выплачено 10 млн гривен. На бюджетную, социальную, культурную сферу такие же премии было выделено 5 млн гривен”, — рассказал Зубко.
По его информации, в Шепетовке на данный момент четыре школы остаются без отопления, поскольку “вовремя не было смонтировано автономное отопление, которое начиналось летом”.
Он добавил, что народные депутаты зарегистрировали постановление о перевыборах мэра в городе Смела.
При этом премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что поддерживает перевыборы мэра Смелы.
Я поддерживаю перевыборы, но только жители Смелы должны определить, кто будет ими управлять", — сказал Гройсман.
Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство в отношении должностных лиц по факту неподачи отопления в городе Смела.
Напомним, в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.
Местные жители перекрывали движение транспортных средств с требованием подать тепло в квартиры.