НКРЕКП назвала умови для постачання тепла у Кривий Ріг та Херсон

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Проблеми з початком опалювального сезону в містах Кривий Ріг та Херсон обумовлені відсутністю відповідного рівня розрахунків чи неподанням графіку погашення заборгованості за отриманий газ з боку теплопостачальних компаній. Про це у Facebook повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає УНН.