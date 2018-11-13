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НКРЕКП назвала умови для постачання тепла у Кривий Ріг та Херсон

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Проблеми з початком опалювального сезону в містах Кривий Ріг та Херсон обумовлені відсутністю відповідного рівня розрахунків чи неподанням графіку погашення заборгованості за отриманий газ з боку теплопостачальних компаній. Про це у Facebook повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає УНН.

Як зазначили у НКРЕКП, на сьогоднішній день НАК “Нафтогаз України” не має підстав для постачання природного газу до зазначених об’єктів, оскільки АТ “Криворізька теплоцентраль” та АТ “Херсонська ТЕЦ” не забезпечили відповідний рівень розрахунків або подання до НАК “Нафтогаз України” графіка погашення заборгованості, погодженого, зокрема, виконавчим органом відповідної місцевої ради.

“У зв’язку з відсутністю поданих НАК „Нафтогаз України“ номінацій, оператори газорозподільних систем не мають правових підстав здійснювати розподіл природного газу таким підприємствам”, - заявили у НКРЕКП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “Нафтогазі” пояснили, чому у Кривому Розі відсутнє теплопостачання

У комісії додали, що подібної ситуації можливо було уникнути під час підготовки до опалювального сезону за рахунок своєчасної та злагодженої взаємодії теплопостачальних підприємств, органів місцевої влади з НАК "Нафтогаз України" та операторами газорозподільних систем.

“Національна Комісія закликає всіх учасників процесу, зокрема Уряд України, Фонд державного майна України, органи місцевої влади консолідувати зусилля та здійснити всі необхідні заходи для термінового відновлення газопостачання до об’єктів виробників теплової енергії та початку опалювального сезону 2018/2019 років. Водночас Регулятор звертається до усіх теплопостачальних підприємств з вимогою не допустити подібної ситуації та здійснити увесь необхідний комплекс заходів щодо своєчасного початку опалювального сезону”, - резюмували у НКРЕКП.

Нагадаємо, у Кривому Розі люди через відсутність газу влаштували пікет і палили шини.

Як повідомляв УНН, у 31 закладі освіти Херсона відсутнє теплопостачання через заборгованість споживачів.

Крім того, освітній процес у чотирьох школах міста Шепетівка Хмельницької області вирішили тимчасово зупинити через загрозу відключення газопостачання міста.

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