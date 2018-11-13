НКРЭКУ назвала условия для поставки тепла в Кривой Рог и Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Проблемы с началом отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон обусловлены отсутствием соответствующего уровня расчетов или непредставлением графика погашения задолженности за полученный газ со стороны теплоснабжающих компаний. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.
Как отметили в НКРЭКУ, на сегодняшний день НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа в указанных объектов, поскольку АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ" не обеспечили соответствующий уровень расчетов или представление в НАК "Нафтогаз Украины" графика погашения задолженности, согласованного, в частности, исполнительным органом соответствующего местного совета.
"В связи с отсутствием поданных НАК "Нафтогаз Украины" номинаций, операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям", - заявили в НКРЭКУ.
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В комиссии добавили, что подобной ситуации можно было избежать при подготовке к отопительному сезону за счет своевременного и слаженного взаимодействия теплоснабжающих предприятий, органов местной власти с НАК "Нафтогаз Украины" и операторами газораспределительных систем.
"Национальная Комиссия призывает всех участников процесса, в частности Правительство Украины, Фонд государственного имущества Украины, органы местной власти консолидировать усилия и принять все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения к объектам производителей тепловой энергии и начала отопительного сезона 2018/2019 годов. В то же время регулятор обращается ко всем теплоснабжающих предприятий с требованием не допустить подобной ситуации и осуществить весь необходимый комплекс мер по своевременному началу отопительного сезона ", - резюмировали в НКРЭКУ.
Напомним, в Кривом Роге люди из-за отсутствия газа устроили пикет и жгли шины.
Как сообщал УНН, в 31 учебном заведении Херсона отсутствует теплоснабжение из-за задолженности потребителей.
Кроме того, образовательный процесс в четырех школах города Шепетовка Хмельницкой области решили временно остановить из-за угрозы отключения газоснабжения города.