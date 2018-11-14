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Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону

Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону

Київ • УНН

 • 25688 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону відключення теплопостачальних компаній від енергопостачання під час опалювального сезону. Про це написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

“На уряді ухвалили рішення, які забезпечать безперебійне постачання газу теплопостачальникам під час опалювального сезону. Встановили пряму заборону на відключення та обмеження енергопостачання теплопостачальних підприємств від газу в опалювальний період”, — зазначив віце-прем’єр.

Також, за інформацією Зубка, уряд підтримав теплопостачальні підприємства в умовах підвищення тарифу на газ. Зокрема, було врегульовано питання розрахунків підприємств ТКЕ і ТЕЦ з НАК “Нафтогаз” за природний газ.

Він зауважив, що для підприємств ТКЕ, у період з 1 грудня 2018 року до 1 квітня 2019 року — рівень розрахунків з НАК за постачання газу становитиме 78%, а для ТЕЦ — 60% (на сьогодні він становив 90%).

Нагадаємо, зрив опалювального сезону стався у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, місто Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м.Кам’янське (Дніпропетровська область).

У Мінрегіоні розповіли, що без тепла в Україні залишилися близько 5% житлових будинків.

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