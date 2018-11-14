Кабмин запретил отключать теплоснабжающие компании от газа в отопительный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о запрете отключения теплоснабжающих компаний от энергоснабжения во время отопительного сезона. Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН.
"В правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплоснабжающим компаниям во время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период", - отметил вице-премьер.
Также, по информации Зубко, правительство поддержало теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ. В частности, был урегулирован вопрос расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ с НАК "Нафтогаз" за природный газ.
Он отметил, что для предприятий ТКЭ, в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года - уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%).
Напомним, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались Херсон, Шепетовка (Хмельницкая область), Смела (Черкасская область), Камянское (Днепропетровская область).
В Минрегионе рассказали, что без тепла в Украине остались около 5% жилых домов.