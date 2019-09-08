Омбудсмен РФ предлагает заключить соглашение между Киевом и Москвой о правовом положении граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы “на паритетных началах” прекращать отношении граждан обеих стран уголовное преследование. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на сайт омбудсмена РФ, информирует УНН.
“Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и хотят вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах”, — говорится в заявлении российского омбудсмена Москальковой.
Как сообщал УНН с места событий 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой по формуле “35 на 35”.
В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
После этого, с возвращением политзаключенных из России Украина поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.
В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных РФ в Украину. Так, в МИД Латвии заявили, что Россия изначально не должна была брать в заложники граждан Украины, когда глава МИД Литвы вообще заявил, что расстроен из-за выдачу Владимира Цемаха в РФ.
В свою очередь, во Франции после обмена пообещали поддержку в ближайшие недели, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это решающий шаг на пути к диалогу между странами. В свою очередь, глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним сейчас главным свидетелем трагедии рейса MH17 в Россию.
К этим странам присоединились и другие, в частности канцлер Германии Ангела Меркель и представители консервативной партии ФРГ, МИД Республики Чехии и другие.
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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.
А непосредственно после обмена, уже к концу 7-го сентября, на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
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