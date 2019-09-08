Омбудсмен РФ пропонує укласти угоду між Києвом та Москвою про правове становище громадян

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова пропонує укласти угоду між Росією і Україною, яке дозволило б “на паритетних засадах” припиняти щодо громадян обох країн кримінальне переслідування. Про це повідомляє російське державне інформаційне агенство ТАСС із посиланням на сайт Омбудсмена РФ, інформує УНН.