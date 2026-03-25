Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы09:00 • 1362 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 32558 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 39012 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 54395 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 51009 просмотра
Обстрелы оставили без света жителей в 5 областях, в одном регионе - отключения, ранен энергетик

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Из-за атак рф обесточены части пяти областей, на Черниговщине введены графики отключений. В Хмельницкой области во время удара ранен работник.

Обстрелы оставили без света жителей в 5 областях, в одном регионе - отключения, ранен энергетик

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в 5 областях, самая сложная ситуация после ударов РФ в Черниговской области - там есть почасовые отключения, в Хмельницкой области ранен энергетик, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.

"В результате вражеской атаки на энергообъект "Хмельницкоблэнерго" один из сотрудников компании получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в министерстве.

"Самой сложной сейчас является ситуация в Черниговской области. Там в результате нескольких подряд вражеских атак получило повреждения энергетическое оборудование, что обуславливает вынужденное применение почасовых отключений. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - указали в Минэнерго.

Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Завтра в Украине день без отключений света24.03.26, 20:05 • 4490 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Хмельницкая область
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область