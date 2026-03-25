Обстрелы оставили без света жителей в 5 областях, в одном регионе - отключения, ранен энергетик
Киев • УНН
Из-за атак рф обесточены части пяти областей, на Черниговщине введены графики отключений. В Хмельницкой области во время удара ранен работник.
Вражеские атаки оставили без света часть жителей в 5 областях, самая сложная ситуация после ударов РФ в Черниговской области - там есть почасовые отключения, в Хмельницкой области ранен энергетик, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.
"В результате вражеской атаки на энергообъект "Хмельницкоблэнерго" один из сотрудников компании получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в министерстве.
"Самой сложной сейчас является ситуация в Черниговской области. Там в результате нескольких подряд вражеских атак получило повреждения энергетическое оборудование, что обуславливает вынужденное применение почасовых отключений. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - указали в Минэнерго.
Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
