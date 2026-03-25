Обстріли залишили без світла жителів у 5 областях, в одному регіоні - відключення, поранено енергетика

Київ • УНН

 • 3222 перегляди

Через атаки рф знеструмлено частини п'яти областей, на Чернігівщині ввели графіки відключень. У Хмельницькій області під час удару поранено працівника.

Ворожі атаки залишили без світла частину жителів у 5 областях, найскладніша ситуація після ударів рф на Чернігівщині - там є погодинні відключення, на Хмельниччині поранено енергетика, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт "Хмельницькобленерго" один із працівників компанії зазнав поранень. Йому надається уся необхідна медична допомога", - зазначили у міністерстві.

"Найскладнішою наразі є ситуація на Чернігівщині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак зазнало пошкоджень енергетичне обладнання, що зумовлює вимушене застосування погодинних відключень. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - вказали у Міненерго.

Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Юлія Шрамко

