Завтра в Україні день без відключень світла
Київ • УНН
У середу обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Громадян закликають вмикати потужні прилади в період з 10:00 до 15:00.
Завтра в Україні графіки відключень не будуть діяти, передає УНН із посиланням на Укренерго.
