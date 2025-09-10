$41.120.13
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал установить, кто управлял беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши 10 сентября. Он выразил солидарность с Польшей и предложил сотрудничество в расследовании инцидента.

Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости определить, "кто контролировал беспилотники", которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. Об этом он написал в Facebook, пишет УНН.

Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера в ЕС и НАТО, является серьезным инцидентом, который может иметь далеко идущие последствия. Поэтому чрезвычайно важно объективно определить, было ли это преднамеренным или случайным, и кто управлял этими беспилотниками. Я выражаю солидарность с Польшей и предлагаю сотрудничество в поиске всех необходимых ответов

- заявил Фицо.

Словацкий премьер отметил, что получает информацию из соответствующих источников, которые позволяют ему на данный момент "занять лишь вышеупомянутую позицию".

"Если будет основание, я изменю или дополню свою позицию, последовательно придерживаясь принципов международного права. 

Нарушение польского воздушного пространства и способность польских вооруженных сил реагировать ставит в жесткий свет словацких оппозиционных политиков, которые бесплатно передали Украине всю систему противовоздушной обороны без адекватной компенсации. Вместо того чтобы признать свою вину в этом военном саботаже против Словакии, они плачутся в СМИ, как будто чувствуют себя обделенными, и доказывают, что способны погрузить Словакию в беду", - добавил Фицо. 

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".   

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Ольга Розгон

