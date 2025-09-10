Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про потребу визначити, "хто контролював безпілотники", які у ніч проти 10 вересня порушили повітряний простір Польщі. Про це він написав Facebook, пише УНН.

Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС і НАТО, є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки. Тому надзвичайно важливо об'єктивно визначити, чи було це навмисним, чи випадковим, і хто керував цими безпілотниками. Я висловлюю солідарність з Польщею та пропоную співпрацю у пошуку всіх необхідних відповідей - заявив Фіцо.

Словацький прем'єр зазначив, що отримує інформацію з відповідних джерел, які дозволяють йому на цей час "зайняти лише вищезазначену позицію".

"Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію, послідовно дотримуючись принципів міжнародного права.

Порушення польського повітряного простору та здатність польських збройних сил реагувати ставить у жорстке світло словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему протиповітряної оборони без адекватної компенсації. Замість того щоб визнати свою провину в цьому військовому саботажі проти Словаччини, вони плачуть у ЗМІ, як нібито відчувають себе обділеними, і доводять, що здатні занурити Словаччину в біду", - додав Фіцо.

Нагадаємо

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.