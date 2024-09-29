Нардеп Чернев о разрешении на удары вглубь рф: решение может быть, вероятно, после выборов в США

Весьма вероятно, что решение о предоставлении разрешения бить Украине вглубь России по военным объектам западным вооружением будет уже после выборов в США. Это разрешение все еще на столе, его не отвергают, как вообще неприемлемое. Об этом заявил нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, есть ли вероятность, что Украина получит разрешение бить вглубь рф до выборов в США, Чернев ответил:

«Я не верю в то, что они могут сделать какие-то резкие шаги до выборов. Они очень осторожны на сегодня, в том числе Байден, как представитель демократической партии. Поэтому до выборов нам вряд ли что-то дадут».

Также он прокомментировал заявление глава МИД Британии Дэвид Лемми о том, что Британия ожидает, что разрешение на удары западным оружием по РФ могут принять до начала зимы.

Чернев отметил, что надеется, что все это разрешение будет раньше чем к зиме.

Мы делаем все для того, чтобы все же это разрешение было предоставлено. Решение было уже принято, но что-то произошло. Потому что, я также от своих друзей конгрессменов получал информацию о том, что да, решение уже на столе, оно принято, должно быть анонсировано. Что-то произошло ... Но все равно это разрешение все еще на столе. То есть его не отвергают, как вообще не приемлемое, но пока не принимают решение. Будет ли это решение до выборов? Я не уверен. После выборов? Весьма вероятно - заявил Чернев.

Добавим

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится в диалоге с руководством США относительно получения разрешения бить вглубь России по военным объектам западным вооружением.

Представитель Президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что официальное объявление о разрешении бить по территории России западным оружием будет уже после первых ударов. Сейчас окончательного решения об этом не принято.

14 сентября The Guardian сообщало, что Лондон и Вашингтон разрешили бить Storm Shadow по РФ, но официальных заявлений пока что нет.