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Нардеп Чернєв про дозвіл на удари вглиб рф: рішення може бути, ймовірно, після виборів в США

Нардеп Чернєв про дозвіл на удари вглиб рф: рішення може бути, ймовірно, після виборів в США

Київ • УНН

 • 22080 перегляди

Нардеп Чернєв вважає, що дозвіл на удари по військових об'єктах рф західною зброєю може бути наданий після виборів у США. Рішення все ще розглядається, але до виборів різких кроків не очікується.

Досить ймовірно, що рішення про надання дозволу бити Україні вглиб росії по військовим об'єктам західним озброєнням буде вже після виборів в США. Цей дозвіл все ще на столі, його не відкидають, як взагалі неприйнятний. Про це заявив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, чи є ймовірність, що Україна отримає дозвіл бити вглиб рф до виборів в США, Чернєв відповів:

"Я не вірю в те, що вони можуть зробити якісь різкі кроки до виборів. Вони дуже обережні на сьогодні, в тому числі Байден, як представник демократичної партії. Тому до виборів нам навряд щось дадуть".

Також він прокоментував заяву голова МЗС Британії Девід Леммі про те, що Британія очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по рф можуть ухвалити до початку зими.

Чернєв зазначив, що сподівається, що все цей дозвіл буде раніше ніж до зими.

Ми робимо все задля того, щоб все ж таки цей дозвіл був наданий. Рішення було вже ухвалене, але щось сталося. Тому що, я також від своїх друзів конгресменів отримував інформацію про те, що так, рішення вже на столі, воно прийнято, має бути анонсоване. Щось сталося...Але все одно цей дозвіл все ще на столі. Тобто його не відкидають, як взагалі не прийнятний, але поки що не приймають рішення. Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів? Досить ймовірно

- заявив Чернєв.

Додамо

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна перебуває в діалозі з керівництвом США щодо отримання дозволу бити вглиб росії по військовим об'єктам західним озброєнням.

Речник Президента України Сергій Никифоров заявляв, що офіційне оголошення про дозвіл бити по території росії західною зброєю буде вже після перших ударів. Наразі остаточного рішення про це не прийнято.

14 вересня The Guardian повідомляло, що Лондон і Вашингтон дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки що немає.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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