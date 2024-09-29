Зеленський про надання дозволу на удари вглиб рф: ми в діалозі з США
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про діалог зі США щодо дозволу на удари по військових об'єктах рф західною зброєю. Він передав план Байдену та обговорив ідеї з Харріс і Трампом.
Україна перебуває в діалозі з керівництвом США щодо отримання дозволу бити вглиб росії по військовим об'єктам західним озброєнням. Про це завив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає УНН.
На запитання, чи отримала Україна якісь запевнення, що вона ближче до отримання дозволу бити вглиб рф за підсумками зустрічей з президентом Байденом, віцепрезидентом Харріс чи Трампом, Зеленський відповів: "Ми в діалозі, але це важливо, тому що ми хочемо використовувати його (дозвіл - ред.) лише для військових цілей".
Зеленський зазначив, що американцям важливо знати, що Україна говорить саме про військові цілі на території рф.
На уточнююче запитання, чи Україна ближче до отримання такого дозволу від когось, Зеленський відповів: "Так. Ми почали йти. Ми взяли план з деталями і передали його Байдену. Так, ми поділилися деякими ідеями щодо цього з Камалою та Дональдом. Зараз у мене немає скептиків щодо цього. Я більш позитивний...Ми зробили свою роботу. Я думаю, що ми зробили це дуже добре".
Доповнення
Речник президента України Сергій Никифоров заявляв, що офіційне оголошення про дозвіл бити по території росії західною зброєю буде вже після перших ударів. Наразі остаточного рішення про це не прийнято.
Адміністрація Байдена аналізує план перемоги України, представлений Зеленським. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США готові розглянути додаткові дії для допомоги Україні досягти успіху.