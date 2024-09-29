Зеленский о предоставлении разрешения на удары вглубь рф: мы в диалоге с США

Украина находится в диалоге с руководством США относительно получения разрешения бить вглубь россии по военным объектам западным вооружением. Об этом завил Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

На вопрос, получила ли Украина какие-то заверения, что она ближе к получению разрешения бить вглубь РФ по итогам встреч с президентом Байденом, вице-президентом Харрис или Трампом, Зеленский ответил: "Мы в диалоге, но это важно, потому что мы хотим использовать его (разрешение - ред.) только для военных целей".

Зеленский отметил, что американцам важно знать, что Украина говорит именно о военных целях на территории рф.

На уточняющий вопрос, ближе ли Украина к получению такого разрешения от кого-то, Зеленский ответил: "Да. Мы начали идти. Мы взяли план с деталями и передали его Байдену. Да, мы поделились некоторыми идеями по этому поводу с Камалой и Дональдом. Сейчас у меня нет скептиков по этому поводу. Я более позитивен... Мы сделали свою работу. Я думаю, что мы сделали это очень хорошо".

Дополнение

Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что официальное объявление о разрешении бить по территории россии западным оружием будет уже после первых ударов. Пока окончательного решения об этом не принято.

Администрация Байдена анализирует план победы Украины, представленный Зеленским. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы рассмотреть дополнительные действия для помощи Украине достичь успеха.