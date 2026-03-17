На Закарпатье разоблачили многомиллионную схему теневых перевозок в ЕС

На Закарпатье правоохранители разоблачили многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов при организации автобусных рейсов в страны ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что перевозчик осуществлял перевозки в Чехию, Польшу и Словакию, однако значительную часть билетов реализовывал вне официальных касс.

Пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей и рассчитывались наличными с водителями при посадке, которую часто организовывали вне автостанций. Часть оплат принимали в иностранной валюте, но полученные средства не отражали в отчетности. По оперативным данным, только за сутки могли продавать до сотни билетов, а в целом в течение 2024-2026 годов перевезено около 200 тысяч пассажиров