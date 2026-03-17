На Закарпатье разоблачили многомиллионную схему теневых перевозок в ЕС
Киев • УНН
Перевозчик скрывал доходы от рейсов в Чехию, Польшу и Словакию через продажу билетов за наличные. Изъяты значительные суммы валюты и черная бухгалтерия.
На Закарпатье правоохранители разоблачили многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов при организации автобусных рейсов в страны ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Следствие установило, что перевозчик осуществлял перевозки в Чехию, Польшу и Словакию, однако значительную часть билетов реализовывал вне официальных касс.
Пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей и рассчитывались наличными с водителями при посадке, которую часто организовывали вне автостанций. Часть оплат принимали в иностранной валюте, но полученные средства не отражали в отчетности. По оперативным данным, только за сутки могли продавать до сотни билетов, а в целом в течение 2024-2026 годов перевезено около 200 тысяч пассажиров
Во время обысков, в частности, на территории автостанции, было обнаружено и изъято более 10 000 долларов США, около 30 000 евро, почти 20 000 чешских крон и 15 000 гривен, а также технику, документы и записи "теневого" учета.
Задержанным объявили о подозрении по ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем.
