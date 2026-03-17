На Закарпатті викрили багатомільйонну схему тіньових перевезень до ЄС
Київ • УНН
Перевізник приховував прибутки від рейсів до Чехії, Польщі та Словаччини через продаж квитків за готівку. Вилучено значні суми валюти та чорну бухгалтерію.
На Закарпатті правоохоронці викрили багатомільйонну схему ухилення від сплати податків під час організації автобусних рейсів до країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Слідство встановило, що перевізник здійснював перевезення до Чехії, Польщі та Словаччини, однак значну частину квитків реалізовував поза офіційними касами.
Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців і розраховувалися готівкою з водіями під час посадки, яку часто організовували поза автостанціями. Частину оплат приймали в іноземній валюті, але отримані кошти не відображали у звітності. За оперативними даними, лише за добу могли продавати до сотні квитків, а загалом упродовж 2024-2026 років перевезено близько 200 тисяч пасажирів
Під час обшуків, зокрема, на території автостанції, було виявлено і вилучено понад 10 000 доларів США, близько 30 000 євро, майже 20 000 чеських крон і 15 000 гривень, а також техніку, документи та записи "тіньового" обліку.
Затриманим оголосили про підозру за ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке займалося серійним виробництвом та продажем підроблених документів, що імітували службові посвідчення правоохоронних органів.