ukenru
Ексклюзив
10:34 • 1292 перегляди
07:54 • 10699 перегляди
16 березня, 17:55 • 28686 перегляди
16 березня, 17:43 • 47772 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 34244 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 35266 перегляди
16 березня, 14:52 • 31384 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 47586 перегляди
16 березня, 13:13 • 17742 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 16747 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.6м/с
52%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136

На Закарпатті викрили багатомільйонну схему тіньових перевезень до ЄС

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

Перевізник приховував прибутки від рейсів до Чехії, Польщі та Словаччини через продаж квитків за готівку. Вилучено значні суми валюти та чорну бухгалтерію.

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті правоохоронці викрили багатомільйонну схему ухилення від сплати податків під час організації автобусних рейсів до країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що перевізник здійснював перевезення до Чехії, Польщі та Словаччини, однак значну частину квитків реалізовував поза офіційними касами.

Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців і розраховувалися готівкою з водіями під час посадки, яку часто організовували поза автостанціями. Частину оплат приймали в іноземній валюті, але отримані кошти не відображали у звітності. За оперативними даними, лише за добу могли продавати до сотні квитків, а загалом упродовж 2024-2026 років перевезено близько 200 тисяч пасажирів

 - повідомили в прокуратурі.

Під час обшуків, зокрема, на території автостанції, було виявлено і вилучено понад 10 000 доларів США, близько 30 000 євро, майже 20 000 чеських крон і 15 000 гривень, а також техніку, документи та записи "тіньового" обліку.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке займалося серійним виробництвом та продажем підроблених документів, що імітували службові посвідчення правоохоронних органів.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКримінал
Техніка
Державний бюджет
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Служба безпеки України
Чехія
Словаччина
Польща