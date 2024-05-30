На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура

Более 770 осужденных уже поступили на службу в ВСУ. Сейчас в суд подано более 2,4 тыс. ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. Суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили более 1,8 тыс. таких ходатайств.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на ОГП.

В настоящее время в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств. На их выполнение 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины - говорится в сообщении.

Сообщается, что изъявили желание защищать Родину больше всего осужденных, отбывающих наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

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Отмечается, что с начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину многие осужденные искренне желали реализовать свое право защищать Родину в рядах ВСУ. Однако законодательный механизм реализации этого права отсутствовал. 17 мая 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины Закон Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства.

Дополнение

В Комитете нацбезопасности заявляли, что надеются, что готовность пойти на фронт выразят в районе 3-7 тыс. заключенных.

Ранее сообщалось, что Хмельницкий горрайонный суд разрешил освободить 50 осужденных из исправительной колонии для прохождения военной службы.