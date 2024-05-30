На службу в ЗСУ поступило вже понад 770 засуджених – Генпрокуратура
Київ • УНН
Понад 770 засуджених уже вступили до лав Збройних Сил України після умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Суди розглянули понад 2400 таких клопотань і задовольнили понад 1800 із них.
Понад 770 засуджених вже поступили на службу в ЗСУ. Наразі до суду подано понад 2,4 тис. клопотань ув'язнених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили понад 1,8 тис. таких клопотань.
Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
На даний час до суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 таких клопотань. На їх виконання 775 засуджених поступили на службу до лав Збройних Сил України
Повідомляється, що виявили бажання захищати Батьківщину найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
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Зазначається, що з початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну багато засуджених щиро бажали реалізувати своє право захищати Батьківщину у лавах ЗСУ. Проте законодавчий механізм реалізації цього права був відсутній. 17 травня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою України Закон України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави.
Доповнення
У комітеті нацбезпеки заявляли, що сподіваються, що готовність піти на фронт висловлять в районі 3-7 тис. ув'язнених.
Раніше повідомлялося, що Хмельницький міськрайонний суд дозволив звільнити 50 засуджених з виправної колонії для проходження військової служби.