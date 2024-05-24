В Сухопутних військах розповіли, що очікує засуджених, які вирішать мобілізуватися
Київ • УНН
Проходження військової служби засудженими, які скористуються правом на укладання контракту з ЗСУ, не матиме практично ніяких особливостей, окрім того, що вони будуть проходити цю службу в спеціалізованих підрозділах.
Засуджених не мобілізовують, а надають право укладати контракти до кінця особливого періоду. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
В’язнів ми не мобілізовуємо, їм надали право укладати контракти до кінця особливого періоду. Вже досить велика частина в’язнів, які зараз відбувають покарання виявили бажання проходити військову службу, захищати Україну. Що стосується проходження військової служби, практично ніяких особливостей, окрім того, що вони будуть проходити цю службу в спеціалізованих підрозділах, які в принципі нічим не будуть відрізнятися
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За його словами, грошове забезпечення вони будуть отримувати на рівні з іншими військовослужбовцями, зможуть отримати відпустки за сімейними обставинами.
Єдине тільки, що в законодавстві є нюанс, що вони не будуть мати відпустки основної - 30 днів. Але якщо в них, щось буде траплятися (за сімейними обставинами – ред.), вони теж можуть мати змогу на цю відпуску
Доповнення
17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
У комітеті нацбезпеки заявляли, що сподіваються, що готовність піти на фронт висловлять в районі 3-7 тис. ув'язнених.
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