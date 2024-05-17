Мобілізація ув'язнених: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби, передає УНН.

Повернуто з підписом від Президента України - йдеться у картці документу на сайті ВР.

Деталі

Документом передбачається, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Однак, призватися до війська не зможуть засуджені, які відбувають покарання вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із згвалтуванням або сексуальним насильством, або, які відбувають покарання за корупцію.

Умовно-дострокове звільнення засудженого для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання йти до армії.

Якщо суд приймає рішення про умовно-дострокове звільнення, то засуджений не пізніше 24 годин у супроводі Нацгвардії відправляється до ТЦК для укладання контракту.

Судове засідання щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби проводиться за участю прокурора, засудженого та представника установи виконання покарань.

Суд може відмовити засудженому в умовно-достроковому звільнення, але засуджений не раніше як через три місяці може знову звернутися до суду, щоб переглянути клопотання.

Якщо вже засуджена особа прибула до військової частини, то адміністративний нагляд на ним здійснюється командиром військової частини, у якій проходить військову службу. Засуджені, стосовно яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на окремий облік.

Засуджені будуть прийматися на військову службу на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу відповідно до військових звань, за якими вони перебувають на військовому обліку.

На військову службу за контрактом прийматимуться засуджені, які визнані придатні до військової служби за станом здоров’я; пройшли професійно-психологічний відбір та мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби.

Строк служби засуджених буде становити до закінчення особливого періоду. Однак, засуджені можуть бути звільнені зі служби за станом здоров’я, або оголошенням рішення про демобілізацію.

Засудженим не буде надаватися щорічна основна відпустка, але може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 календарних днів.

Також передбачається встановити покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років для осіб, яких було звільнено умовно-достроково від відбування покарання, але вони відмовилися проходити військову службу.