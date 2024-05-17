Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы, передает УНН.

Возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в карточке документа на сайте ВР.

Детали

Документом предусматривается, что во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

Однако, призываться в армию не смогут осужденные, отбывающие наказание совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием, или отбывающих наказание за коррупцию.

Условно-досрочное освобождение осужденного для прохождения военной службы по контракту может быть применено судом, если осужденный изъявил желание идти в армию.

Если суд принимает решение об условно-досрочном освобождении, то осужденный не позднее 24 часов в сопровождении Нацгвардии отправляется в ТЦК для заключения контракта.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении для прохождения военной службы проводится с участием прокурора, осужденного и представителя учреждения исполнения наказаний.

Суд может отказать осужденному в условно-досрочном освобождении, но осужденный не ранее чем через три месяца может снова обратиться в суд, чтобы пересмотреть ходатайство.

Если уже осужденный прибыл в воинскую часть, то административный надзор за ним осуществляется командиром воинской части, в которой проходит военную службу. Осужденные, в отношении которых установлен административный надзор, берутся в воинской части на отдельный учет.

Осужденные будут приниматься на военную службу на должности рядового, сержантского и старшинского состава, а также офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, по которым они находятся на воинском учете.

На военную службу по контракту будут приниматься осужденные, которые признаны годными к военной службе по состоянию здоровья; прошли профессионально-психологический отбор и имеют достаточный уровень физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы.

Срок службы осужденных будет составлять до окончания особого периода. Однако, осужденные могут быть уволены со службы по состоянию здоровья, или объявлением решения о демобилизации.

Осужденным не будет предоставляться ежегодный основной отпуск, но может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

Также предполагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет для лиц, которые были освобождены условно-досрочно от отбывания наказания, но они отказались проходить военную службу.