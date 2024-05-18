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У ВР сподіваються, що близько 3-7 тис. засуджених погодяться воювати

У ВР сподіваються, що близько 3-7 тис. засуджених погодяться воювати

Київ • УНН

 • 24042 перегляди

В Комітеті нацбезпеки України сподіваються, що 3-7 тисяч засуджених погодяться воювати на фронті, щоб зміцнити військовий потенціал.

В Комітеті нацбезпеки сподіваються, що готовність піти на фронт висловлять в районі 3-7 тис. ув’язнених. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Коли ми розглядали законопроєкт про внесення змін до законодавства щодо мобілізації, питання можливості мобілізації або залучення до військової служби на контрактних умовах осіб, які засудженні за вчинення злочинів та перебувають в місцях позбавлення або обмеження волі було одним з найбільш дискусійних та гострих,

- зазначив Веніславський.

Деталі

За його словами, до голосування за законопроєкт про можливість засудженим долучатися до сектору безпеки та оборони, були проведені попередні співбесіди із засудженими в місцях позбавлення волі й за оцінками двомісячної давнини готовність висловили більш як 2-3 тис. громадян України, які перебувають в місцях позбавлення волі.

Тому ми сподіваємося, що це дійсно буде в районі 3-7 тис. громадян України. Я думаю, що це достатньо суттєва чисельність, яка може підсилити наші спроможності на тому чи іншому напрямку,

- сказав Веніславський.

Він повідомив, що нардепи в законодавстві не передбачали якісь окремі механізми комплектування за рахунок засуджених тих чи інших бойових підрозділів.

Я думаю – це будуть визначати командири відповідних бойових підрозділів ЗСУ, інших складовим воєнних формувань. Я думаю вони будуть розуміти де найбільш ефективно можуть бути використані, застосовані такі громадяни України для виконання тих чи інших бойових завдань,

- розповів Веніславський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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