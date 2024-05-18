В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  49553 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  53255 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  121840 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  116389 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  115941 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  122727 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134143 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125236 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118543 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  204986 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  204986 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  477280 просмотра

В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

В Комитете нацбезопасности Украины надеются, что 3-7 тысяч осужденных согласятся воевать на фронте, чтобы укрепить военный потенциал.

Война •   •  7124 просмотра
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

150 000 граждан уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", запущенное Министерством обороны, и еще сотни тысяч запросов находятся в очереди.

Общество •   •  9080 просмотра
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.

Новости Мира •   •  8969 просмотра
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Общество •   •  12008 просмотра
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Во Львове пока только один Центр предоставления административных услуг на ул. Хвылевого, 14а готов принять военнообязанных для уточнения данных.

Общество •   •  49553 просмотра
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.

Общество •   •  14761 просмотра
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

С 18 мая Центры предоставления административных услуг Киева готовы принимать военнообязанных для уточнения военно-учетных данных.

Общество •   •  53255 просмотра
Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине

Ночью и утром российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 15 выстрелов и 62 взрыва.

Война •   •  16445 просмотра
Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине

За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области

За минувшие сутки вражеские силы совершили 452 обстрела в Запорожской области, из них 200 - с беспилотников, 18 - из РСЗО, 234 - из артиллерии по различным населенным пунктам, в результате чего было зафиксировано 9 сообщений о разрушении жилья, но обошлось без жертв.

Война •   •  17010 просмотра
За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области

ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины

В Харьковской области продолжаются эвакуационные мероприятия: благодаря совместным усилиям экстренных служб, полиции, волонтеров и местных властей уже эвакуированы более 9 900 гражданских лиц, в том числе около 2 500 человек из Волчанской громады.

Общество •   •  21215 просмотра
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины