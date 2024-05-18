В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

В Комитете нацбезопасности надеются, что готовность пойти на фронт выразят в районе 3-7 тыс. заключенных. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Когда мы рассматривали законопроект о внесении изменений в законодательство по мобилизации, вопрос возможности мобилизации или привлечения к военной службе на контрактных условиях лиц, осужденных за совершение преступлений и находящихся в местах лишения или ограничения свободы был одним из самых дискуссионных и острых, - отметил Вениславский.

Детали

По его словам, до голосования за законопроект о возможности осужденным участвовать в секторе безопасности и обороны, были проведены предварительные собеседования с осужденными в местах лишения свободы и по оценкам двухмесячной давности готовность выразили более 2-3 тыс. граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы.

Поэтому мы надеемся, что это действительно будет в районе 3-7 тыс. граждан Украины. Я думаю, что это достаточно существенная численность, которая может усилить наши возможности на том или ином направлении, - сказал Вениславский.

Он сообщил, что нардепы в законодательстве не предусматривали какие-то отдельные механизмы комплектования за счет осужденных тех или иных боевых подразделений.

Я думаю - это будут определять командиры соответствующих боевых подразделений ВСУ, других составляющих военных формирований. Я думаю они будут понимать где наиболее эффективно могут быть использованы, применены такие граждане Украины для выполнения тех или иных боевых задач, - рассказал Вениславский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.