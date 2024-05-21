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Понад 3 тисячі засуджених подали заяви для проходження військової служби - Мін’юст

Понад 3 тисячі засуджених подали заяви для проходження військової служби - Мін’юст

Київ • УНН

 • 13270 перегляди

Понад 3000 засуджених вже подали заяви про проходження військової служби в Україні, повідомила заступниця міністра юстиції. У відомстві розуміли, що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі охочі потраплять на умовно-дострокове звільнення й укладуть контракт.

Вже понад 3 тисячі засуджених подали заяву для проходження військової служби. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявили бажання склали заяви відповідні. Зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду", - розповіла Висоцька.

На запитання скільки вже людей подали заяву, Висоцька відповіла: "Це понад 3 тис. людей. Ми так й прогнозували... Не можна говорити, що всі 20 тис. людей, про яких ми говорили, як про потенціал, приєднаються, тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання".

Вона зазначила, що в Мін’юсті розуміли, що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі охочі потраплять на умовно-дострокове звільнення й укладуть контракт.

"Також йдеться про те, що ВЛК роблять свою роботу й звісно, що у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби: ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатит, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. Тому коли ми говоримо про такі цифри, як 20 тис., це дуже теоретичний потенціал. Реально – це 4-5 тисяч", - розповіла Висоцька.

Доповнення

17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

В Комітеті нацбезпеки заявляли, що сподіваються, що готовність піти на фронт висловлять в районі 3-7 тис. ув’язнених.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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