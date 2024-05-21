Более 3 тысяч осужденных подали заявления для прохождения военной службы-Минюст

Уже более 3 тысяч осужденных подали заявление для прохождения военной службы. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Детали

"Мы уже начали работу над тем, чтобы те, кто изъявили желание составили заявления соответствующие. Сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд", - рассказала Высоцкая.

На вопрос сколько уже людей подали заявление, Высоцкая ответила: "Это более 3 тыс. человек. Мы так и прогнозировали... Нельзя говорить, что все 20 тыс. человек, о которых мы говорили, как о потенциале, присоединятся, потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание".

Она отметила, что в Минюсте понимали, что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт.

"Также речь идет о том, что ВЛК делают свою работу и конечно, что у осужденных могут быть общественно-опасные болезни: ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатит, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте. Поэтому когда мы говорим о таких цифрах, как 20 тыс., это очень теоретический потенциал. Реально-это 4-5 тысяч", - рассказала Высоцкая.

Дополнение

17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

В Комитете нацбезопасности заявляли, что надеются, что готовность пойти на фронт выразят в районе 3-7 тыс. заключенных.