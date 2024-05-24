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50 засуджених, які захотіли мобілізуватися, уже звільнив суд

50 засуджених, які захотіли мобілізуватися, уже звільнив суд

Київ • УНН

 • 95150 перегляди

Хмельницький міськрайонний суд дозволив звільнити 50 засуджених з виправної колонії для проходження військової служби.

Хмельницький міськрайонний суд дозволив півсотні засуджених, що відбувають покарання у виправній колонії, проходити військову службу. Переважна кількість добровольців - це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме - крадіжки. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення суду.

Деталі

"22 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду стосовно них, які надійшли від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)", - ідеться в повідомленні.

Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених, у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають.

"Згідно з матеріалами, які надійшли до суду, та текстами судових ухвал очевидним є те, що переважна кількість добровольців – це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме - крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко", - зазначається в повідомленні.

Понад 3 тисячі засуджених подали заяви для проходження військової служби - Мін’юст21.05.24, 16:00 • 13269 переглядiв

Також повідомляється, що багато засуджених під час відеоконференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією.

Добровольці із числа засуджених розуміють, що після набрання ухвали законної сили (не пізніше ніж через 24 години) представники Національної гвардії України доставлятимуть їх до Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині.

"Окрім того, нагадаємо, що суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше, ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира", - інформує суд.

Додатково наголошується на тому, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України. Раніше про це розповів ЗМІ  речник Міноборони Дмитро Лазуткін. 

Доповнення

17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

У комітеті нацбезпеки заявляли, що сподіваються, що готовність піти на фронт висловлять в районі 3-7 тис. ув'язнених.

Анна Мурашко

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