50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд

Хмельницкий горрайонный суд разрешил полусотне осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, проходить военную службу. Подавляющее количество добровольцев - это мужчины молодого возраста, осужденные в основном за имущественные преступления, а именно - кражи. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение суда.

Детали

"22 мая Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них, которые поступили от ГУ "Райковецкая исправительная колония (№78)", - говорится в сообщении.

Как рассказывали некоторые из мужчин, они изъявляли желание служить и защищать страну еще во время рассмотрения их дел в судах, однако в то время законодательством такая возможность еще не была предусмотрена. Вместе с тем, по словам осужденных, в исправительной колонии остается большое количество лиц, которые освобождаться условно-досрочно таким образом не желают.

"Согласно материалам, поступившим в суд, и текстам судебных постановлений очевидно, что подавляющее количество добровольцев - это мужчины молодого возраста, осужденные в основном за имущественные преступления, а именно - кражи. Во время судебных заседаний они рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы не имеют, однако выражали уверенность, что смогут овладеть ими достаточно быстро", - отмечается в сообщении.

Более 3 тысяч осужденных подали заявления для прохождения военной службы-Минюст

Также сообщается, что многие осужденные во время видеоконференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией.

Добровольцы из числа осужденных понимают, что после вступления решения в законную силу (не позднее чем через 24 часа) представители Национальной гвардии Украины будут доставлять их в Хмельницкий районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы в определенной для них воинской части.

"Кроме того, напомним, что суд установил над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений - запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира", - информирует суд.

Дополнительно отмечается, что осужденные украинцы, которые будут мобилизованы в армию, будут нести службу исключительно в специальных подразделениях при воинских частях, а не в Национальной гвардии Украины. Ранее об этом рассказал СМИ спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Дополнение

17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

В комитете нацбезопасности заявляли, что надеются, что готовность уйти на фронт выразят в районе 3-7 тыс. заключенных.