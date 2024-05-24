В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ».

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В рамках реформы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его штат планируется сократить на 60%, а уволенный личный состав будет использован для укомплектования органов оперативного и тактического командования и управления, а также боевых воинских частей.

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Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%

Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна

Из-за технических проблем бесконтактная оплата банковскими картами временно недоступна на турникетах станций киевского метрополитена, но другие способы оплаты, такие как транспортные карты, QR-коды и бумажные билеты, все еще принимаются.

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Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна

В Харькове прогремел взрыв - мэр

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Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль

Украина ищет помощи Польши в предоставлении оборудования, такого как генераторы, котлы и турбины, чтобы укрепить свою энергетическую систему от российских атак.

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Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва

Эстония вызвала российского дипломата после того, как российские пограничники сняли навигационные буи с реки Нарва. Акт РФ грозит эскалации напряженности, отмечают власти Эстонии.

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Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.

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Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе