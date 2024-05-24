В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

Осужденных не мобилизуют, а предоставляют право заключать контракты до конца особого периода. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Заключенных мы не мобилизуем, им предоставили право заключать контракты до конца особого периода. Уже достаточно большая часть заключенных, которые сейчас отбывают наказание изъявили желание проходить военную службу, защищать Украину. Что касается прохождения военной службы, практически никаких особенностей, кроме того, что они будут проходить эту службу в специализированных подразделениях, которые в принципе ничем не будут отличаться - рассказал Горбач.

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По его словам, денежное обеспечение они будут получать наравне с другими военнослужащими, смогут получить отпуска по семейным обстоятельствам.

Единственное только, что в законодательстве есть нюанс, что они не будут иметь отпуска основного - 30 дней. Но если у них, что-то будет случаться (по семейным обстоятельствам - ред.), они тоже могут иметь возможность на этот отпуск - сказал Горбач.

Дополнение

17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

В комитете нацбезопасности заявляли, что надеются, что готовность пойти на фронт выразят в районе 3-7 тыс. заключенных.

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