На Харьковщине запретят выезд скорых без РЭБ из-за атак дронов - Синегубов

Руководство Харьковской области хочет ограничить выезды экипажей "скорой помощи" без средств радиоэлектронной борьбы из-за постоянных атак российских дронов. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Под ударами врага - кареты экстренной медицинской помощи. Планируем на Совете обороны рассмотреть решение о запрете для медиков выезжать на сложные направления без систем РЭБ. Часть машин уже оснащена РЭБ

Он добавил, что россияне постоянно бьют по гражданской инфраструктуре региона. Под обстрелами оккупантов оказались логистика, частные дома, объекты энергетики.

Кроме того, за сутки было эвакуировано 76 человек, из них четверо - дети.

Эвакуация продолжается, в том числе принудительным способом для семей с детьми. На днях эвакуировали двух детей из Купянского района: мать с 8-летним сыном из прифронтового села Михайловка и 9-летнего мальчика с инвалидностью из Великого Бурлука