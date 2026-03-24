Російський дрон влучив у потяг на Харківщині, є загиблий та поранені

У Харківській області ворожий дрон поцілив у електропотяг, загинула людина, є постраждалі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, "24 березня близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине-Харків". За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

"На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ворожий БпЛА атакував пасажирський потяг на Сумщині, пасажирів евакуювали