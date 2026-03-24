23 марта, 19:55 • 14747 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 35561 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
23 марта, 16:59 • 30626 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
23 марта, 16:01 • 31125 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 29389 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 19106 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
23 марта, 13:02 • 37923 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
23 марта, 09:58 • 41762 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33939 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 56788 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Российский дрон попал в поезд в Харьковской области, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 2922 просмотра

Вражеский FPV-дрон попал в вагон электропоезда на станции Слатино. В результате атаки погиб 61-летний пассажир, железнодорожники получили острую реакцию на стресс.

В Харьковской области вражеский дрон попал в электропоезд, погиб человек, есть пострадавшие, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

По данным следствия, "24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд сообщением Слатино-Харьков". По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.

"На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

