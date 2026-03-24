Российский дрон попал в поезд в Харьковской области, есть погибший и раненые
Киев • УНН
Вражеский FPV-дрон попал в вагон электропоезда на станции Слатино. В результате атаки погиб 61-летний пассажир, железнодорожники получили острую реакцию на стресс.
В Харьковской области вражеский дрон попал в электропоезд, погиб человек, есть пострадавшие, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, "24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд сообщением Слатино-Харьков". По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.
"На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
