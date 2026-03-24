На Харківщині заборонять виїзд швидких без РЕБ через атаки дронів - Синєгубов
Київ • УНН
Олег Синєгубов заявив про плани обмежити роботу медиків на небезпечних напрямках без захисту. За добу з прифронтових районів евакуювали 76 цивільних.
Керівництво Харківської області хоче обмежити виїзди екіпажів "швидкої допомоги" без засобів радіоелектронної боротьби через постійні атаки російських дронів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Під ударами ворога - карети екстреної медичної допомоги. Плануємо на Раді оборони розглянути рішення про заборону для медиків виїжджати на складні напрямки без систем РЕБ. Частину машин уже оснащено РЕБ
Він додав, що росіяни постійно б’ють по цивільній інфраструктурі регіону. Під обстрілами окупантів опинились логістика, приватні будинки, об’єкти енергетики.
Крім того, за добу було евакуйовано 76 людей, із них четверо - діти.
Евакуація триває, зокрема у примусовий спосіб для сімей із дітьми. Днями евакуювали двох дітей із Куп’янського району: матір із 8-річним сином із прифронтового села Михайлівка та 9-річного хлопчика з інвалідністю з Великого Бурлука
Нагадаємо
У вівторок, 24 березня, у Харківській області ворожий дрон поцілив у електропотяг, загинула людина, є постраждалі.