На Харківщині заборонять виїзд швидких без РЕБ через атаки дронів - Синєгубов

Керівництво Харківської області хоче обмежити виїзди екіпажів "швидкої допомоги" без засобів радіоелектронної боротьби через постійні атаки російських дронів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Під ударами ворога - карети екстреної медичної допомоги. Плануємо на Раді оборони розглянути рішення про заборону для медиків виїжджати на складні напрямки без систем РЕБ. Частину машин уже оснащено РЕБ

Він додав, що росіяни постійно б’ють по цивільній інфраструктурі регіону. Під обстрілами окупантів опинились логістика, приватні будинки, об’єкти енергетики.

Крім того, за добу було евакуйовано 76 людей, із них четверо - діти.

Евакуація триває, зокрема у примусовий спосіб для сімей із дітьми. Днями евакуювали двох дітей із Куп’янського району: матір із 8-річним сином із прифронтового села Михайлівка та 9-річного хлопчика з інвалідністю з Великого Бурлука