На фронте за сутки произошло 204 боестолкновения, половина из них - на Покровском и Курском направлениях

С начала суток 24 мая на российско-украинском фронте произошло 204 боевых столкновения. На Покровском направлении враг 65 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 25.05.2025 на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 97 авиационных ударов, применил восемь ракет и сбросил 138 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5461 обстрел, в том числе 129 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2600 дронов-камикадзе - говорится в отчете.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Красичка, Большая Писаревка Сумской области; Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево, Долгая Балка, Полтавка, Шахово, Покровск, Новопавловка, Александро-Калиново, Мирноград, Сухой Яр, Новополь, Перестройка, Комар Донецкой области; Дачное Днепропетровской области; Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Ситуация по направлениям

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и две другие важные цели противника.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Кутьковка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в направлениях Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Липово, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в сторону Карповки, Григоровки, Грековки, Ольговки.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Белогоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали западнее Андреевки и в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергеевка, Муравка, Троицкое, Даченское, Котлино, Котляровка, Горехово, Новоукраинка, Алексеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Степового, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

В минувшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. В минувшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб, совершил 246 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 39 штурмовых действий захватчиков.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 190 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, шесть ракет, 112 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники оккупантов.

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